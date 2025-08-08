ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камионът от катастрофата, в която загина Сияна, е ...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21073386 www.24chasa.bg

Трамвай излезе от релсите в Белград и предизвика задръстване (Видео)

808
Излезлият от релси трамвай в Белград Кадър: Екс/ @novinarupenziji

Един от трамваите, произведени в Турция, който се движи по улиците на Белград от няколко дни, дерайлира днес в една от най-оживените части на сръбската столица, предават местните медии.

В този момент в превозното средство не е имало пътници.

След инцидента няма пострадали, но цялото пътно платно беше затворено за движение, съобщи регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

Това създаде големи задръствания в тази част на града и кадрите с чакащи коли бяха  публикувани в социалните мрежи.

След това компетентните органи отстраниха трамвая и движението в района на Автокоманда в Белград се нормализира , съобщи РТС.

Местната администрация на Белград  закупи 25 нови трамвая от Турция за  2,7 милиона евро на мотриса без ДДС.

Кметът на Белград Александър Шапич заяви в края на юли, че те „преминават по-добре през завоите“, имат по-голяма мощност на двигателя и по-голям капацитет за пътници в сравнение с испанските трамваи, използвани в момента от Градската транспортна компания, съобщи сръбската агенция Бета.

Агенцията припомня още, че турските трамваи са по-широки от другите релсови превозни средства в Белград и според оценките на специалисти това ще създаде проблеми в ежедневния трафик.

Излезлият от релси трамвай в Белград Кадър: Екс/ @novinarupenziji

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)