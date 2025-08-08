Трамвай излезе от релсите в Белград и предизвика задръстване (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един от трамваите, произведени в Турция, който се движи по улиците на Белград от няколко дни, дерайлира днес в една от най-оживените части на сръбската столица, предават местните медии.

В този момент в превозното средство не е имало пътници.

След инцидента няма пострадали, но цялото пътно платно беше затворено за движение, съобщи регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

Това създаде големи задръствания в тази част на града и кадрите с чакащи коли бяха публикувани в социалните мрежи.

След това компетентните органи отстраниха трамвая и движението в района на Автокоманда в Белград се нормализира , съобщи РТС.

Местната администрация на Белград закупи 25 нови трамвая от Турция за 2,7 милиона евро на мотриса без ДДС.

Кметът на Белград Александър Шапич заяви в края на юли, че те „преминават по-добре през завоите“, имат по-голяма мощност на двигателя и по-голям капацитет за пътници в сравнение с испанските трамваи, използвани в момента от Градската транспортна компания, съобщи сръбската агенция Бета.

Агенцията припомня още, че турските трамваи са по-широки от другите релсови превозни средства в Белград и според оценките на специалисти това ще създаде проблеми в ежедневния трафик.