СЗО: В Судан се ширят глад и болести заради войната

Гладът и болестите се разпространяват бързо в раздирания от война Судан, като в няколко района на страната вече има регистрирани случаи на масов глад, 25 милиона души са в състояние на остра продоволствена несигурност, а от юли миналата година са регистрирани близо 100 000 случая на холера, предаде Ройтерс, като се позова на Световната здравна организация (СЗО).

Конфликтът между армията и паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) в Судан принуди милиона хора да напуснат домовете си и раздели страната на зони на контрол, като СБП има контрол над западната част на Судан, а намаленото финансиране на ООН затруднява предоставянето на хуманитарна помощ, пише БТА.

"Непрестанното насилие е докарало здравната система в Судан до ръба, което допълнително задълбочава кризата, белязана от глад, болести и отчаяние", заяви в изявление Илхам Нур, старши служител в СЗО. "Гладът влошава тежестта на болестите", каза тя и добави, че се очаква около 770 000 деца под 5-годишна възраст да страдат от тежка форма на недохранване през тази година.

Холерата е засегнала и лагер в Източен Чад за бежанци от региона на Дарфур, съобщи днес Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН). Избухването на епидемията в бежанския лагер Дуги досега е довело до 264 регистрирани случая на холера и 12 смъртни случая, заяви Патрис Ахуансу, координатор на ВКБООН в региона, което е накарало агенцията да спре преместването на бежанци от границата със Судан, за да предотврати нови случаи.

"Без спешни мерки, включително подобряване на достъпа до медицински грижи, чиста питейна вода, до добри санитарни условия, хигиена и, най-важното, преместването от границата, животът на много повече хора е изложен на риск", заяви Ахуансу на брифинг в Женева.