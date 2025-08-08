ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Продължава разследването на изчезването на турския магнат в Мраморно море

В сряда турските власти започнаха мащабна издирвателна операция СНИМКА: Pixabay

Четвърти ден продължава разследването на изчезването на турския бизнесмен Халит Юкай, чиято лодка бе намерена разбита близо до протока Дарданели, като все повече доказателства сочат към възможен сблъсък с товарен кораб, съобщава турското издание „Сабах“. 

В сряда турските власти започнаха мащабна издирвателна операция по сигнал на роднини на собственика на корабостроителната фирма „Мазу Яхтс“ (Mazu Yachts) Халит Юкай, който е известен на обществеността в Турция с близките си отношения с актьори като Къванч Татлътуг и Чагатай Улусой. В хода на издирването, в което освен специализираните екипи се включиха и голям брой рибарски лодки, бе намерена разбитата и полупотънала лодка, с която Юкай е отплавал по-рано през деня от пристанището в Ялова. Вчера бе задържан капитан на товарен кораб по обвинение в „причиняване на смърт по невнимание“ във връзка със случая, пише БТА.

Днес властите освободиха от ареста заподозрения капитан, като му наложиха съдебна мярка, а междувременно стана ясно, че сателитни данни от предавателя на товарния кораб, който той е управлявал, показват, че плавателният съд е извършил голям брой необичайни маневри в района, където по-късно е намерена разбитата лодка на Юкай. 

Теорията за възникването на сблъсък между двата плавателни съда се потвърждава и от намерени следи по корпуса на товарния кораб, който в момента се намира на пристанището в Ялова. 

В показанията си задържаният капитан пък посочва, че корабът му се е сблъскал с обект във водата, който той е помислил за разпилян дървен материал, поради което е информирал единствено собствената си фирма за инцидента, но не е подал сигнал до турската брегова охрана. 

 

