Нетаняху по телефона с Мерц: Целта ни не е да превземем Газа, а да освободим анклава от "Хамас"

Бенямин Нетаняху Снимка: Twitter/@Megatron_ron

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви пред германския канцлер Фридрих Мерц, че целта на Израел не е да превземе Газа, а да освободи Газа от палестинската въоръжена групировка "Хамас" и да позволи установяването на мирно правителство там, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление в "Екс" на канцеларията на израелския премиер. 

По време на телефонния си разговор с Мерц по-рано днес Нетаняху изрази разочарование от решението на Берлин да преустанови износа на оръжие за Израел, което би могло да бъде използвано в Газа, и подчерта, че с това Берлин прави подарък на "Хамас", се посочва в изявлението, пише БТА. 

По-рано днес Мерц заяви в отговор на плана на Израел да разшири своите военни операции в палестинската територия, че германското правителство няма да одобрява до второ нареждане никакъв износ на военно оборудване, което може да бъде използвано в ивицата Газа. 

Израелският кабинет по сигурността одобри рано тази сутрин план за поемане на контрола над град Газа - ход, с който се разширяват военните операции въпреки засилващите се критики у дома и в чужбина във връзка с опустошителната, продължаваща вече близо две години война. 

 

 

