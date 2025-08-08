Франция осъди плана на Израел за Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Франция осъди "по най-категоричен начин" плана на израелското правителство за Газа, като подчерта, че има риск да се стигне до "изцяло задънена улица", предаде Франс прес, като се позова на изявление на френското външно министерство.

Дипломатическото ведомство повтори "своята твърда позиция срещу всеки план за окупирането на ивицата Газа и насилственото разселване на населението ѝ".

Рано тази сутрин израелският кабинет по сигурността одобри план за завземането на град Газа, който е най-големият град в окупираната палестинска територия. Израел каза, че целта му е да унищожи "Хамас" и да освободи останалите заложници, държани от палестинската групировка, пише БТА.

"Пълната" окупация на Газа "ще влоши и без това катастрофалната ситуация, без да осигури освобождаването на заложниците на "Хамас", нито разоръжаването и предаването на групировката", написа френският външен министър Жан-Ноел Баро в социалната мрежа "Екс".