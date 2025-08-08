ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

0:0 в дербито на Северозапада

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21073782 www.24chasa.bg

Испания е изправена пред най-продължителната гореща вълна в последните години

2532
Последната гореща вълна, продължила 12 дни в Испания, беше регистрирана през 2022 г. СНИМКА: Пиксабей

Испания може да се окаже обхваната от най-продължителната гореща вълна за последните няколко години, предаде ДПА, след като стана ясно, че се очаква температурите от 40 градуса по Целзий да се задържат до четвъртък в големи части от страната.

Последната гореща вълна, продължила 12 дни в Испания, беше регистрирана през 2022 г.

Държавната метеорологична служба Аемет (Aemet) днес съобщи, че в 14 от 17-те автономни общности в Испания са издадени предупреждения за опасни горещини, пише БТА.

Червен код за опасно време бе обявен за почивните дни на Канарските острови, а във вторник температурите в Югозападна Испания може да достигнат 44 градуса.

 

Последната гореща вълна, продължила 12 дни в Испания, беше регистрирана през 2022 г. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)