Испания е изправена пред най-продължителната гореща вълна в последните години

Испания може да се окаже обхваната от най-продължителната гореща вълна за последните няколко години, предаде ДПА, след като стана ясно, че се очаква температурите от 40 градуса по Целзий да се задържат до четвъртък в големи части от страната.

Последната гореща вълна, продължила 12 дни в Испания, беше регистрирана през 2022 г.

Държавната метеорологична служба Аемет (Aemet) днес съобщи, че в 14 от 17-те автономни общности в Испания са издадени предупреждения за опасни горещини, пише БТА.

Червен код за опасно време бе обявен за почивните дни на Канарските острови, а във вторник температурите в Югозападна Испания може да достигнат 44 градуса.