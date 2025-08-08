ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Канадският премиер: Планът на Израел да вземе контрола върху град Газа е погрешен

Марк Карни КАДЪР: Фейсбук/Mark Carney

Планът на Израел да вземе контрола върху град Газа е погрешен и ще постави живота на останалите заложници в голям риск. Това каза пред журналисти канадският премиер Марк Карни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Израелският кабинет по сигурността днес одобри план за завземането на град Газа, като мотивира решението си, че това е необходимо за унищожаването на "Хамас" и за освобождаването на останалите заложници, държани от палестинската групировка.

Междувременно Ирландия заяви, че възнамерява да продължи да прокарва законопроекта си за забрана на вноса на стоки от незаконни израелски селища, предаде Пи Ей Мидия/ДПА. 

По-рано над 10 членове на Конгреса на САЩ поискаха Ирландия да бъде включена в списък със страните, бойкотиращи Израел, в случай че приеме този законопроект.

Ирландският вицепремиер Саймън Харис каза, че въпреки възраженията, Ирландия възнамерява да продължи с прокарването на новите текстове. 

 

 

