Доналд Тръмп ще се срещне с Владимир Путин идния петък в Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с руския си колега Владимир Путин на 15 август в Аляска, за да преговарят за край на войната в Украйна, съобщиха агенциите, като се позоваха на самия на Тръмп и на Кремъл.

Милиардерът републиканец пръв обяви новината в социалните мрежи, след като каза, че воюващите страни са близо до споразумение за спиране на огъня, което може да прекрати продължавщата вече три и половина години война, но то може да изисква Киев да отстъпи значителни територии, отбелязва Ройтерс, цитирано от БТА.

Пред репортери в Белия дом вчера Тръмп посочи, че споразумението вероятно ще включва известна размяна на земи.

"Ще има известна размяна на територии за доброто на двете държави", каза той.

След това Кремъл потвърди срещата в Аляска чрез съобщение на руския президентски външнополитически съветник Юрий Ушаков.

"САЩ току-що обявиха, че е постигната договореност на 15 август, петък, да бъде организирана среща между лидерите на двете страни", каза Ушаков и добави, че Русия и САЩ са "близки съседи", поради което по думите му няма нищо по-естествено от това руската делегация да прелети Беринговия проток и да участва във важната и дългоочаквана среща там.

Той отбеляза, че "в Аляска и в Арктика се пресичат и икономическите интереси на двете страни и се разглеждат перспективите за реализация на мащабни и взаимноизгодни проекти".

"Но, без съмнение, самите президенти ще се съсредоточат в обсъжданията си върху възможностите за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза", каза Ушаков.

Официалният представител на Кремъл посочи, че Русия и САЩ ще посветят следващите дни на подготовката на срещата в Аляска, и допълни, че към Тръмп е отправена покана да посети Русия.

В традиционното си вечерно видеообръщение Зеленски каза, че е възможно да бъде постигнато примирие, стига върху Москва да бъде упражнен съответният натиск. По думите му той е имал над десет телефонни разговора с лидерите на различни страни, а екипът му е в постоянна връзка със САЩ.

Путин претендира за четири украински области – Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска – и за черноморския полуостров Крим, който той анексира през 2014 г. Силите му не контролират напълно територията на четирите области.

По-рано Блумбърг съобщи, че американските и руските официални представители работят по споразумение, което ще затвърди окупацията от страна на Москва на земите, превзети след военната ѝ инвазия.

Представител на Белия дом определи материала на осведомителната агенция като спекулация. Кремъл засега не е коментирал публикацията.

Агенциите засега не потвърждават информацията на Блумбърг.

Украйна преди е давала знак за готовност да прояви гъвкавост в постигането на край на войната, която опустоши редица нейни градове и отне живота на голям брой мирни граждани и войници.

Но приемането на загубата на около една пета от територията на страната си ще бъде болезнено политическо предизвикателство за Зеленски и правителството му, отбелязва Ройтерс.

Тайсън Бейкър, бивш заместник специален представител на Държавния департамент на САЩ за икономическото възстановяване на Украйна, каза, че предложението за мир, така, както е описано в съобщението на Блумбърг, веднага ще бъде отхвърлено от украинците.

"Най-доброто, което украинците могат да направят, е да отстояват твърдо възраженията и условията си за постигане на договорено споразумение, като същевременно показват благодарност за американската подкрепа", каза Бейкър, който сега е старши сътрудник на Атлантическия съвет.

Според Блумбърг проектоспоразумението предвижда Русия да прекрати настъплението си в Херсонска и Запорожка област и фронтовата линия да бъде замразена по сегашните си очертания.

ТРЪМП И ПУТИН

Последният път, когато Аляска беше домакин на дипломатическа среща с голям залог, беше през март 2021 г., когато висши официални представители от правителството на бившия президент от демократите Джо Байдън се срещнаха с китайските си колеги в Анкоридж.

Тогава разговорите между дипломат номер едно на Байдън Антъни Блинкън и китайския му колега Ян Цзечъ бързо прераснаха в зрелищен публичен сблъсък, разиграл се пред камерите, като двете страни си размениха остри упреци за политиката си, което бе отражение на високото напрежение в двустранните връзки.

След като се върна на власт през януари, Тръмп се опита да възстанови отношенията с Русия и да сложи край на войната. В публичните си коментари той се движи между възхищение и остри критики към Путин.

В израз на все по-голямото си недоволство от отказа на руския президент да спре лятното военно настъпление на Русия, президентът републиканец го заплаши, че ще наложи нови санкции и мита на Москва и страните, които купуват износа ѝ, ако руският лидер не се съгласи да прекрати конфликта, който е най-кръвопролитният в Европа от Втората световна война. Ултиматумът към Путин да направи това изтече вчера.

Засега не е ясно дали новите наказателни мерки ще влязат в сила, ще бъдат отложени или ще бъдат отменени.

В сряда правителството във Вашингтон предприе стъпката да накаже потребителите на руски петрол с нови 25-процентни мита, от които пострада Индия. Това бе и първата финансова мярка, насочена срещу Русия, през втория мандат на Тръмп.

Също в сряда специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф имаше тричасови разговори в Москва с Путин, които и двете страни окачествиха като конструктивни.

Полският премиер Доналд Туск, който е близък съюзник на Украйна, каза по-рано през вчерашния ден, че може да сме близо до прекъсване в бойните действия. Той каза това след разговори със Зеленски.

"Има някои сигнали, а имам и такова предчувствие, че може би замразяването на конфликта – не искам да кажа края, но замразяването на конфликта – е по-близо, отколкото по-далеч", каза Туск на пресконференция. "Има надежди за това."

Туск добави, че Зеленски остава "доста умерен оптимист, но все пак оптимист". По думите на полския лидер Киев има силно желание Полша и другите европейски страни да участват в планирането на спирането на огъня и на евентуалното мирно споразумение.