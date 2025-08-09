ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 2700 пощенски станции в България 2230 са готови...

Азербайджан предложи с Армения да номинират Тръмп за Нобеловата награда за мир

Азербайджанският президент Илхам Алиев предложи с Армения заедно да номинират американския лидер. Снимка: РОЙТЕРС

Азербайджанският президент Илхам Алиев предложи с Армения заедно да номинират американския лидер Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир, след като двете страни сключиха споразумение за край на дългогодишния си конфликт на церемония в Белия дом, съобщиха агенциите, цитирани от БТА.

"Може би премиерът (Никол) Пашинян е съгласен да изпратим съвместно предложение до Нобеловия комитет за удостояване на президента Тръмп с Нобеловата награда за мир", каза Алиев на събитието в Белия дом.

След това Пашинян се намеси и взе думата: "Мисля, че президентът Тръмп заслужава да получи Нобеловата награда за мир и ние ще отстояваме тази идея и ще призоваваме за това".

