Пожар избухна в историческата джамия на Кордоба

1628
Един от символите на Кордоба е “Мескита” - красиво съчетание на мюсюлманство и християнство в един храм, който е паметник под закрилата на ЮНЕСКО.

Пожар избухна снощи в преустроената в християнска катедрала историческа джамия на град Кордоба, но сградата е „в безопасност", заявиха местните власти, цитирани от ДПА.

Катедралата, официално наречена „Успение Богородично", е известна сред местните жители на града като „Мескита", което на испански означава „джамията", тъй като по времето на маврите е била Голямата джамия на Кордоба, пише БТА.

Кметът на Кордоба Хосе Мария Белидо каза късно снощи пред местната телевизия „Кадена", че пожарът е овладян.

„Паметникът е в безопасност. Няма открити пламъци. Няма да има катастрофа", успокои Белидо.

Пожарът е бил потушен в 22:30 часа местно време (01:30 часа българско време - бел. ред.), съобщи вестник „Паис", позовавайки се на информация от полицията.

Град Кордоба е бил столица на мавританска Испания, а сградата е била най-голямата и най-впечатляваща джамия в Европа.

Джамията е преустроена в катедрала след испанската Реконкиста на Кордоба през 13 век, а по-късно в центъра на сградата е построена готическа катедрала. През 1984 г. е включена в списъка на Световното културно наследство.

