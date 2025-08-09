Семейството, скочило през прозореца с бебето си при пожара в Солинген: Друг шанс нямахме

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Друг шанс нямахме, само да скочим през прозореца". Така семейството, оцеляло при пожара в Солинген, в което загина друго българско семейство, описва преживяното.

Нихат и Айше са съседи на загиналото семейство. Във фаталния ден през март 2024 г. се спасяват като по чудо - скачат през прозореца с бебето и падат върху колата на другото семейство, което губи живота си в пламъците.

"До последно чакахме помощ да дойде, да ни вземат със стълба, но нямаше. Увих бебето в одеяло и скочихме. Не искам някой ден детето да знае какво сме направили. Не мисля, че беше героично. Това трябваше да направим, всеки с дете би го направил", разказа бащата Нихат в предаването "Тази събота" по bTV.

Двамата получават тежки наранявания и се възстановяват дълго от тях.

"Синът ми се страхуваше от мен, докато се възстановявах", каза Нихат.

Айше все още има проблеми с пръстите на ръцете си и трудно държи сина си.

"Доволен съм, че го осъдиха на доживот, но някои доказателства се крият", смята бащата.

"Последния ден само каза, че съжалява и не може да върне времето назад", допълни майката.

40-годишният подпалвач беше осъден на доживотен затвор за умишлен палеж. Той е безработен германски гражданин, за когото се знае, че е бил наркотично зависим. Призна се за виновен за убийството на четиричленното семейство, както и за палежи на жилищни сгради и за атака с мачете срещу свой дългогодишен приятел.

"Искахме да се върнем в България, затова се трудихме тук. Имахме мечти и цели", каза още Нихат.

Загиналите са Кънчо Жилов, съпругата му Катя, 3-годишната Галя и 5-месечното бебе Емили.

"Синът ми беше на 30 години, снаха ми на 29 години. Внучетата бяха само на 3 години и 5 месеца", каза бащата на Кънчо Емил Жилов.