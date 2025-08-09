Пожар бушува в Националния парк Везувий в Италия (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Националния парк Везувий в Южна Италия снощи избухна пожар и местните власти са в състояние на повишена готовност, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Пламъците са обхванали склоновете на планината Сома, която е част от вулканичния комплекс Везувий близо до Неапол, достигайки надморска височина от 1050 метра, съобщиха от управата на парка късно снощи. Огънят е бил подхранен от вятър и високите температури и се е разпространил по билото на планината. Mt Vesuvius Fire



Recent footage from Italy shows the large out of control fire currently burning on Mt Vesuvius.



Vesuvius, an active volcano located near Naples, is known for its massive eruption in 79 CE that destroyed the city of Pompeii.#Vesuvius pic.twitter.com/L0zzB3RKbJ — Chyno News (@ChynoNews) August 9, 2025

Пожарникарите работиха през цялата нощ, за да се борят с пламъците. Подкрепата по въздух беше преустановена при залез слънце и бе възобновена в 05:00 часа сутринта местно време от съображения за безопасност.

„Дълбоко сме обезпокоени от ситуацията", заяви началникът на парка Рафаеле Де Лука. „Следим развитието на пожара минута по минута, като поддържаме постоянен контакт с компетентните власти", добави той.

„Опасенията ни са свързани с опазването на нашето природно наследство и безопасността на хората, които живеят и работят около вулкана", каза още Де Лука.