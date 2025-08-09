Зеленски: Всяко решение без Киев би било решение против мира

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Украйна не може да наруши конституцията си заради териториални въпроси и добави, че „украинците няма да дадат земята си на окупаторите", предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

Коментирайки решението на американския президент Доналд Тръмп да се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска на 15 август, Зеленски заяви, че Украйна е готова за реални решения, които могат да донесат мир. Той обаче добави, че всяко решение без Киев би било решение против мира.