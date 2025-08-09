Трима ранени при стрелба на "Таймс Скуеър" (Видео)

Трима души са били простреляни на площад "Таймс Скуеър" в ранните часове на сутринта.
Спешните служби са се отзовали на сигнал за стрелба, възникнала в сърцето на Ню Йорк в събота.
Ранените са жена на 18 години и двама мъже на 19 и 65, пише "Дейли мейл".
Заподозреният е открил огън 44-та улица и 7-мо авеню в Манхатън около 01:20 ч. местно време. Той е задържан, а пострадалите са откарани в болница без опасност за живота.
Видеозапис от мястото на инцидента показва как един човек е качен на носилка и откаран в линейка, заобиколен от полицейски служители.
Друг клип показва уплашени граждани, които бягат от мястото на инцидента пред Hard Rock Cafe на 7-мо авеню малко след като се чуват изстрелите.
Един свидетел в социалните мрежи твърди, че кола, намираща се на метри пред него, е била уцелена, като прозорците й са били пробити от куршуми.
Инцидентът се случва само няколко дни след друга стрелба в центъра на Манхатън, извършена от въоръжен мъж, който по-късно се самоуби.
27-годишният Шейн Тамура нахлу в офисите в центъра на Манхатън, където се намира централата на НФЛ, с автомат и уби четирима души на 28 юли, включително полицай, който не бил на служба.
Властите твърдят, че Тамура пристигнал в офисите с кола в понеделник следобед след дълго пътуване през страната.
Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс посочи, че властите смятат, че целта му е била НФЛ, чието седалище се намира в кулата. Намерена е бележка върху тялото на стрелеца, в която се споменава лигата.