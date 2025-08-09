Трима ранени при стрелба на "Таймс Скуеър" (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са били простреляни на площад "Таймс Скуеър" в ранните часове на сутринта.

Спешните служби са се отзовали на сигнал за стрелба, възникнала в сърцето на Ню Йорк в събота.

Ранените са жена на 18 години и двама мъже на 19 и 65, пише "Дейли мейл". 🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting



Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.



August 9, 2025

Заподозреният е открил огън 44-та улица и 7-мо авеню в Манхатън около 01:20 ч. местно време. Той е задържан, а пострадалите са откарани в болница без опасност за живота.

Видеозапис от мястото на инцидента показва как един човек е качен на носилка и откаран в линейка, заобиколен от полицейски служители.

Друг клип показва уплашени граждани, които бягат от мястото на инцидента пред Hard Rock Cafe на 7-мо авеню малко след като се чуват изстрелите.

Един свидетел в социалните мрежи твърди, че кола, намираща се на метри пред него, е била уцелена, като прозорците й са били пробити от куршуми. 🚨 BREAKING:

Times Square shooting reports, Witnesses say multiple shots in NYC, suspect arrested. pic.twitter.com/3eubesJ0j3 — Global𝕏 (@GlobaltrekX) August 9, 2025 #Breaking - Two people shot in Times Square. Police have one suspect in custody. Multiple NYPD units are on scene sifting through the crime scene which spans a couple of blocks.



August 9, 2025

Инцидентът се случва само няколко дни след друга стрелба в центъра на Манхатън, извършена от въоръжен мъж, който по-късно се самоуби.

27-годишният Шейн Тамура нахлу в офисите в центъра на Манхатън, където се намира централата на НФЛ, с автомат и уби четирима души на 28 юли, включително полицай, който не бил на служба.

Властите твърдят, че Тамура пристигнал в офисите с кола в понеделник следобед след дълго пътуване през страната.

Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс посочи, че властите смятат, че целта му е била НФЛ, чието седалище се намира в кулата. Намерена е бележка върху тялото на стрелеца, в която се споменава лигата.