Космическият кораб "Дракон" пое към Земята

Космическият кораб "Дракон" на компанията "Спейс Екс" с четирима астронавти на борда се разкачи от Международната космическа станция (МКС) и пое по обратния път към Земята, предадоха осведомителните агенции.

НАСА излъчва на живо отпътуването от МКС.

Очаква се пътуването на капсулата към Земята да продължи около 17 часа и тя да се приводни край бреговете на Калифорния по-късно днес.

На борда на космическия кораб са астронавтите на НАСА Ан Макклейн и Никол Айърс, представителят на Японската агенция за аерокосмически изследвания Такуя Ониши и космонавтът от Роскосмос Кирил Песков, които останаха малко под пет месеца на МКС.

Четиричленният екипаж излетя на 14 март в рамките на рутинна мисия, която замести екипаж, включващ астронавтите от НАСА Бъч Уилмор и Суни Уилямс, пристигнали с капсулата "Старлайнър" на "Боинг" и останали повече от девет месеца месеца заради технически проблеми на кораба. Той беше върнат на Земята без екипаж.

Пет месеца след приключването на мисията си, Уилмор тази седмица се пенсионира от НАСА след 25-годишна кариера, през която е летял с четири различни космически кораба и е бил общо 464 дни в космоса. Той беше основен технически съветник на програмата "Старлайнер" заедно с колежката си Уилямс, която остава в НАСА като член на астронавтския корпус.

НАСА съобщи, че Макклейн, Айърс, Ониши и Песков се завръщат на Земята с „важни и спешни изследвания", проведени в микрогравитационната среда на МКС по време на 146-дневната мисия. Екипажът е осъществил над 200 научни експеримента в списъка си със задачи, отбелязва Ройтерс.

По-рано през август астронавтите от НАСА Зена Кардман и Майкъл Финк, японският им колега Кимия Юи и руският космонавт Олег Платонов пристигнаха на космическата станция, за да заменят колегите си, припомня БТА.