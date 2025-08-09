ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай изстреля нови сателити от море

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В събота сутринта в провинция Шандун бе изстреляна ракетата Smart Dragon-3 (SD-3), която изведе в планирана орбита спътници от съзвездието Geely-04. Сателитното съзвездие ще осигурява услуги за позициониране, навигация и времева синхронизация. Съзвездието може да подобри точността и надеждността на навигационните системи, което е важно за безопасността и ефективността на модерните транспортни решения.

Ракетата излетя от море в 00:31 ч. (пекинско време) близо до град Жъджао. Офшорното изстрелване беше извършено от Център за изстрелване на спътници на Тайюен.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

