КМГ: По-голямата отвореност и по-широкото творческо търсене са ключови за увеличаване на международното влияние

В четвъртък, по време на пресконференция, посветена на развитието на филмовата индустрия в страната, редица китайски кинодейци очертаха стъпките за засилване на международното присъствие на китайското кино.

Международното влияние на филмите е важен показател за оценка на потенциала на филмовата индустрия на една страна, заяви Уан Дзюн, президент на Шанхайската филмова група. Той подчерта значението на по-голямата отвореност и активното участие в международно сътрудничество и обмен. „Трябва да отделяме повече внимание на уменията и методите за международно продуциране на филми, като същевременно разширяваме чуждестранните пазари, каналите за дистрибуция и ресурсите", добави той.

До сряда приходите от летния касов сезон в Китай достигнаха 7,5 млрд. юана (надхвърляйки 1 млрд. щатски долара), като начело е филмът Dead To Rights с боксофис от над 1,5 млрд. юана.