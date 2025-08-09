Северна Корея демонтира високоговорители по границата с Южна Корея

Южнокорейската армия съобщи днес, че севернокорейски военни са започнали да демонтират някои високоговорители за излъчване на пропаганда по границата, след като Южна Корея предприе подобни стъпки в началото на седмицата, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.
Това е първият път, в който Сеул прави такова изявление, откакто президентът И Дже-Мьон встъпи в длъжност преди два месеца и Южна Корея започна да демонтира собствените си високоговорители.
Според въоръжените сили е необходимо по-нататъшно потвърждение дали демонтирането се извършва във всички райони, като те добавиха, че ще продължат да наблюдават свързаните с това дейности.
В стремежа си да облекчи напрежението с Пхенян, либералното правителство на И, което смени предходното консервативно, спря пропагандните предавания, критикуващи севернокорейския режим, скоро след като новият президент встъпи в длъжност.
В понеделник южнокорейските власти започнаха да премахват високоговорителите по границата на страната, тъй като И иска да възстанови забуксувалия диалог между дългогодишните съперници.
Технически двете страни все още са в състояние на война, тъй като Корейската война от 1950-53 г. приключва само с примирие, вместо с мирен договор, а отношенията помежду им се влошиха през последните няколко години, отбелязва Ройтерс.