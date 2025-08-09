Северна Корея демонтира високоговорители по границата с Южна Корея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Южнокорейската армия съобщи днес, че севернокорейски военни са започнали да демонтират някои високоговорители за излъчване на пропаганда по границата, след като Южна Корея предприе подобни стъпки в началото на седмицата, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

Това е първият път, в който Сеул прави такова изявление, откакто президентът И Дже-Мьон встъпи в длъжност преди два месеца и Южна Корея започна да демонтира собствените си високоговорители.

Според въоръжените сили е необходимо по-нататъшно потвърждение дали демонтирането се извършва във всички райони, като те добавиха, че ще продължат да наблюдават свързаните с това дейности.

В стремежа си да облекчи напрежението с Пхенян, либералното правителство на И, което смени предходното консервативно, спря пропагандните предавания, критикуващи севернокорейския режим, скоро след като новият президент встъпи в длъжност.

В понеделник южнокорейските власти започнаха да премахват високоговорителите по границата на страната, тъй като И иска да възстанови забуксувалия диалог между дългогодишните съперници.

Технически двете страни все още са в състояние на война, тъй като Корейската война от 1950-53 г. приключва само с примирие, вместо с мирен договор, а отношенията помежду им се влошиха през последните няколко години, отбелязва Ройтерс.