Антиваксър уби полицай в САЩ (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Според информацията той е вярвал, че ковид ваксината го е разболяла

Мъж стреля по сградата на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в Атланта. Там се намира и кампусът на университета Емори.

По информация на полицията е загинал полицай. Той е подаден от администрацията на университета. Полиция е блокирала пътя към университета Емори СНИМКА: Ройтерс Полиция е блокирала пътя към университета Емори СНИМКА: Ройтерс

Загиналият полицай е 33-годишният Дейвид Роуз. Отзовал се е на сигнал за стрелбата. Откаран е в болница, където по-късно е починал от раните си. Роуз има две деца, а съпругата му е бременна, пише Си Ен Ен. DeKalb County Police Department Officer David Rose, 33, has been identified as the officer who was shot and killed whilst responding to an active shooter incident near Emory University and the CDC Headquarters in Atlanta, Georgia earlier today.



Rose is survived by his wife, two… pic.twitter.com/esHCm0WGBE — Noteworthy News (@newsnoteworthy) August 9, 2025

Стрелецът е застрелян на място. Имал е в себе си няколко оръжия два пистолета, една пушка и ловджийска пушка. Според свидетели е носил медицинска маска. Four CDC buildings shot up. Employees under lockdown and in fear for hours. Public health is physically under attack, and the silence from the administration is deafening. pic.twitter.com/DPTh7U5GXt — Katelyn Jetelina (@dr_kkjetelina) August 9, 2025

Преди стрелбата бащата на стрелеца се обадил на спешния телефон, за да съобщи, че синът му има суицидни мисли. Не е ясно колко време преди стрелбата е било обаждането.