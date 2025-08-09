Антиваксър уби полицай в САЩ (Снимки)

Според информацията той е вярвал, че ковид ваксината го е разболяла
Мъж стреля по сградата на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в Атланта. Там се намира и кампусът на университета Емори.
По информация на полицията е загинал полицай. Той е подаден от администрацията на университета.
Загиналият полицай е 33-годишният Дейвид Роуз. Отзовал се е на сигнал за стрелбата. Откаран е в болница, където по-късно е починал от раните си. Роуз има две деца, а съпругата му е бременна, пише Си Ен Ен.
Стрелецът е застрелян на място. Имал е в себе си няколко оръжия два пистолета, една пушка и ловджийска пушка. Според свидетели е носил медицинска маска.
Преди стрелбата бащата на стрелеца се обадил на спешния телефон, за да съобщи, че синът му има суицидни мисли. Не е ясно колко време преди стрелбата е било обаждането.
Според публикация в "Екс" стрелецът е студент на име Сайлъс Крюгер, който бил антиваксър. Той вярвал, че се е разболял заради ковид ваксината и затова нападнал Центъра за контрол и превенция на заболяванията.