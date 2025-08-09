Гневни пътници попречиха на ферибот да отплава от гръцкото пристанище Пирея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разгневени пътници са попречили днес сутринта на ферибот да отплава от пристанището Пирея в Атина към Цикладските острови, съобщава телевизия Скай, цитирана от БТА.

Пътниците е трябвало да пътуват вчера, но поради ограниченията за корабоплаването поради бурния вятър курсовете им са били отменени.

Те пристигнали днес в Пирея, за да отпътуват към дестинацията си, но когато се опитали да се качат на кораба, екипажът ги информирал, че не могат да сменят билетите си.

Ядосани пътниците се качили на рампата и в продължение на доста време не позволявали на ферибота да отпътува.

Наложило се да се намеси бреговата охрана, която ги уведомила, че ако не слязат, ще се наложи да ги арестува. След час преговори напрежението спаднало, рампата била освободена и корабът отплавал.

Днес курсовете на корабите се изпълняват нормално. Според прогнозите не се очакват нови проблеми до почивните дни за Успение Богородично, 15 август, когато много гърци пътуват извън големите градове.