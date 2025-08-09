ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пак пламна край "Тракия" до Пазарджик, свиха движе...

Сръбски студенти протестираха пред сградата на разузнаването в Белград

Студентски протест в Сърбия Кадър: Екс/DD_Geopolitics

Студенти от Белградския университет демонстрираха снощи пред сградата на сръбската разузнавателна служба БИА в Белград в протест срещу забраната на студентка от Черна гора да влиза в страната, съобщи регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

Митингът беше свикан в подкрепа на студентката по право Хелена Стругар, на която е наложена забрана да се завърне в Сърбия от родната си Черна гора. През април сръбската гранична полиция връчи на Стругар документи, с които ѝ се налага забрана за влизане в Сърбия с аргумента, че представлява заплаха за националната сигурност. Тя твърди, че не е получила обяснения защо представлява заплаха за сигурността и че адвокатите ѝ са обжалвали решението.

Черногорката е била активна участничка в протестите, водени от студенти, които избухнаха след срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември миналата година.

Снощният протест започна пред сградата на Юридическия факултет в центъра на Белград, след което студентите организираха шествие до централата на БИА, където беше разположен полицейски кордон.

Студентски протест в Сърбия Кадър: Екс/DD_Geopolitics

