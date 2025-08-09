Индия е свалила шест пакистански военни самолета по време на конфликта през май

Индия е свалила пет пакистански изтребителя и един военен самолет по време на сблъсъците през май, предаде ПТИ, позовавайки се на изявление на командира на Военновъздушните сили на Индия генерал Амар Прит Сингх.

Това е първото подобно изявление от страна на Индия месеци след тай-тежкия военен конфликт със съседен Пакистан от десетилетия, отбелязва Ройтерс, цитирано от БТА.

Повечето от пакистанските самолети са били свалени от индийски зенитно-ракетни комплекси С-400, произведени в Русия, заяви генерал А. П. Сингх по време на събитие в южния град Бенгалуру, щата Карнатака. Той се позова на електронни данни за проследяване като потвърждение на поразените самолети.

"Имаме потвърждение за най-малко пет изтребителя и един голям самолет, които са били поразени", каза той, като добави, че големият самолет, който би могъл да е самолет за наблюдение, е бил свален на разстояние от 300 километра.

"Това всъщност е най-голямото поразяване на въздушен целеви обект, регистрирано досега", подчерта той, предизвиквайки аплодисменти от публиката, сред която имаше действащи офицери от Военновъздушните сили на Индия, ветерани и правителствени и индустриални официални представители.

Пакистанската армия не отговори веднага на запитванията за коментар. Генерал Сингх не спомена вида на свалените самолети, но каза, че въздушните удари са поразили още един самолет за наблюдение и "няколко изтребителя Ф-16 (F-16 "Fighting Falcon")", които са били паркирани в хангари в две военновъздушни бази в югоизточната част на Пакистан.

Пакистан, чиито военновъздушни сили оперират предимно с китайки самолети и американски изтребители Ф-16, по-рано отрече Индия да е свалила пакистански самолет по време на конфликта между двете държави, продължил от 7 до 10 май.

Исламабад твърди, че неговите сили са прехванали шест индийски самолета по време на конфликта, сред които и френски изтребил "Рафал". Индия признава някои загуби, но отрича загубата на шест самолета.

По-рано генерал Жером Беланже, началникът на Въздушно-космическите сили на Франция, заяви, че е видял доказателства за загубата на три индийски изтребителя, включително и френски "Рафал". Военновъздушните сили на Индия не са коментирали твърденията.