Катедралата в Кордоба отвори врати след снощния пожар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катедралата в Кордоба отвори отново днес при нормални условия след пожара, възникнал в снощи. Изглежда, че той е бил причинен от механична почистваща машина, намираща се в една от залите, използвани като склад, съобщи ЕФЕ, цитирано от БТА.

Равносметката на щетите включва срутил се параклис – „Благовещение", чийто покрив падна, и още два засегнати; видимо пострадал е и параклисът „Сан Николас де Бари".

Говорителят на катедралата Хосе Хуан Хименес потвърди, че комплексът е отворил днес врати за посетители, включително за качване до камбанарията.

Службата за поддръжка на сградата, обявена от ЮНЕСКО за световно културно наследство през 1984 г., работи по почистването през нощта, за да може обектът да бъде отворен при нормални условия.

Посетителите могат да разглеждат катедралата, с изключение на зоната, засегната от пожара, която е оградена. Там екипите на общинската пожарна служба на Кордоба работиха през цялата нощ, след като пожарът бе потушен малко след полунощ.

Това е третият пожар в хилядолетната история на катедралата, която е бивша джамия. Първият е през 1910 г., преди 115 години, а вторият - през 2001 г.