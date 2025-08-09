ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пак пламна край "Тракия" до Пазарджик, свиха движе...

Турският външен министър: Ислямските държави да действат в унисон срещу плана на Израел да поеме контрол над Газа

Турският министър на външните работи Хакан Фидан СНИМКА: X/ @HakanFidan

"Ислямските държави трябва да действат в пълен унисон и да работят за мобилизиране на международната общност срещу плана на Израел да поеме контрол над град Газа."

Това заяви днес турският министър на външните работи Хакан Фидан, който е на посещение в Египет, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

На съвместна пресконференция с египетския министър на външните работи Бадр Абделати в Ел Аламейн Фидан съобщи, че е свикано извънредно заседание на Организацията за ислямско сътрудничество.

Освен с Абделати турският външен министър разговаря днес и с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси.

