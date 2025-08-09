Турският външен министър: Ислямските държави да действат в унисон срещу плана на Израел да поеме контрол над Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ислямските държави трябва да действат в пълен унисон и да работят за мобилизиране на международната общност срещу плана на Израел да поеме контрол над град Газа."

Това заяви днес турският министър на външните работи Хакан Фидан, който е на посещение в Египет, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

На съвместна пресконференция с египетския министър на външните работи Бадр Абделати в Ел Аламейн Фидан съобщи, че е свикано извънредно заседание на Организацията за ислямско сътрудничество.

Освен с Абделати турският външен министър разговаря днес и с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси.