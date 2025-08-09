ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Москва: Някои държави полагат титанични усилия, за да провалят среща Тръмп-Путин

Президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин. Колаж: Twitter/@AntiTrumpCanada

Някои държави ще положат "титанични усилия", за да провалят срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин на 15 август. Това заяви специалният пратеник на президента на Русия по въпросите на икономическото сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев, цитиран от Ройтерс.

По-рано Тръмп каза, че Русия и Украйна са близо до сключване на мирно споразумение, което може да сложи край на конфликта, продължаващ вече три години и половина. Подробностите за сделката все още не са обявени, но те може да включват отстъпването на значителни територии от страна на Украйна – условие, с което много европейски страни не са съгласни. Дмитриев добави, че някои държави имат за цел да протакат войната, но не назова за кои държави става въпрос.

"Несъмнено редица страни, които имат интерес от продължаването на конфликта, ще положат титанични усилия, за да провалят планираната среща между президента Путин и президента Тръмп", написа той в публикация в "Телеграм", като уточни, че под усилия има предвид "провокации и дезинформация".

Дмитриев не обясни за кои държави говори, нито какви точно биха могли да бъдат "провокациите".

По-рано Кремъл потвърди срещата. Двамата лидери ще се "съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно разрешение на украинската криза", заяви сътрудник на Путин Юрий Ушаков. Той добави: "Това очевидно ще бъде труден процес, но ние ще се ангажираме активно и енергично с него".

