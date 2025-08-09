Близо 2 млн. автомобила са минали през Кулата от влизането ни в Шенген

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече коли отиват в Гърция отколкото в България

Близо 2 милиона автомобила са преминали през пункта за събиране на пътни такси Промахонас от началото на годината до края на юли, съобщава ERTnews. Пунктът е в непосредствена близост до граничния Кулата-Промахон и малко след като се влезе на гръцка територия, се плащат пътните такси.

От 01.01.2025 г., когато България стана пълноправен член на Шенгенската зона, до 31.07.2025 г. през пунктовете за пътни такси Промахонас са преминали 1 847 194 автомобила. От тях 948 118 превозни средства са преминали в посока към Гърция, а 899 076 превозни средства са преминали към България

Трафикът се е увеличил през юли, като 446 055 автомобила са преминали през пункта за пътни такси.

Юли 2025 г. От тях към Гърция са 222 289 автомобила, а 223 766 са пътували към България.

През юни 2025 г. 197 887 автомобила са преминали през платения път Промахонас в посока Гърция, докато 171 620 автомобила са преминали през платения път в посока България.