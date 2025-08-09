ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран няма да позволи създаването на коридор в Кавк...

Времето София 34° / 34°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21075913 www.24chasa.bg

Близо 2 млн. автомобила са минали през Кулата от влизането ни в Шенген

Тони Маскръчка

1876
Точно в полунощ на 31 декември 2024 г. последните дежурни на ГКПП Кулата вдигнаха бариерата. СНИМКИ: ТОНИ Маскръчка

Повече коли отиват в Гърция отколкото в България

Близо 2 милиона автомобила са преминали през пункта за събиране на пътни такси Промахонас от началото на годината до края на юли, съобщава ERTnews. Пунктът е в непосредствена близост до граничния Кулата-Промахон и малко след като се влезе на гръцка територия, се плащат пътните такси.

От 01.01.2025 г., когато България стана пълноправен член на Шенгенската зона, до 31.07.2025 г. през пунктовете за пътни такси Промахонас са преминали 1 847 194 автомобила. От тях 948 118 превозни средства са преминали в посока към Гърция, а 899 076 превозни средства са преминали към България

Трафикът се е увеличил през юли, като 446 055 автомобила са преминали през пункта за пътни такси.
Юли 2025 г. От тях към Гърция са 222 289 автомобила, а 223 766 са пътували към България.

През юни 2025 г. 197 887 автомобила са преминали през платения път Промахонас в посока Гърция, докато 171 620 автомобила са преминали през платения път в посока България.

Точно в полунощ на 31 декември 2024 г. последните дежурни на ГКПП Кулата вдигнаха бариерата. СНИМКИ: ТОНИ Маскръчка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)