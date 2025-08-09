ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран няма да позволи създаването на коридор в Кавк...

Времето София 34° / 34°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21075922 www.24chasa.bg

Мицотакис: Два гръцки самолета са спуснали 8,5 т хранителни продукти в ивицата Газа

1392
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис Снимка: Снимка: Екс/@kmitsotakis

Два самолета на гръцките военновъздушни сили тази сутрин са спуснали от въздуха 8,5 тона основни хранителни продукти в ивицата Газа, съобщи гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис в публикация в социалните мрежи, предаде АНА-МПА.

Мицотакис допълва, че операцията е била организирана в сътрудничество със страни от Европейския съюз и Близкия изток и е имала за цел да отговори на основните нужди на жителите на Газа.

„Гърция ще продължи да предприема инициативи за незабавно спиране на военните действия, за освобождаване на заложниците и за безпрепятствен поток на хуманитарна помощ към Газа. Дълг на всички нас е човешката болка незабавно да спре", пише гръцкият премиер.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)