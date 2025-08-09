Мицотакис: Два гръцки самолета са спуснали 8,5 т хранителни продукти в ивицата Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два самолета на гръцките военновъздушни сили тази сутрин са спуснали от въздуха 8,5 тона основни хранителни продукти в ивицата Газа, съобщи гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис в публикация в социалните мрежи, предаде АНА-МПА.

Мицотакис допълва, че операцията е била организирана в сътрудничество със страни от Европейския съюз и Близкия изток и е имала за цел да отговори на основните нужди на жителите на Газа.

„Гърция ще продължи да предприема инициативи за незабавно спиране на военните действия, за освобождаване на заложниците и за безпрепятствен поток на хуманитарна помощ към Газа. Дълг на всички нас е човешката болка незабавно да спре", пише гръцкият премиер.