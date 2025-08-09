Иран няма да позволи създаването на коридор в Кавказ

Съветник на върховния лидер на Иран Аятолах Али Хаменей заяви днес, че страната му няма да позволи създаването на коридор в Кавказ, свързващ Азербайджан с анклава му Нахичеван – подкрепян от американския президент Доналд Тръмп план, предаде АФП.

„Прилагането на този план ще застраши сигурността на Южен Кавказ и Иран подчерта, че с Русия или без нея ще действа, за да гарантира сигурността в Южен Кавказ", заяви Али Акбар Велаяти по местните медии. „Вярваме, че Русия е стратегически против този коридор", допълни той.

Сключеното снощи споразумение между Армения и Азербайджан в присъствието на американския президент Доналд Тръмп предвижда създаването на транзитен коридор през територията на Армения, свързващ Азербайджан с анклава му Нахичеван, който е отделен от него от 30-километрова ивица арменска земя. Обособяването на подобен коридор е старо искане на Баку. САЩ ще имат права да участват в изграждането на тази зона, която ще включва жп трасе, тръбопроводи за нефт и газ и фиброоптични кабели, предава БТА.