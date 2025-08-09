ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев с асистенция само минута след влизане в...

Турция приветства споразумението между Азербайджан и Армения за създаването на транзитен коридор

Турция СНИМКА: Pixabay

Турция днес приветства мирното споразумение между Азербайджан и Армения и заяви, че се надява стратегическият транзитен коридор между Азербайджан и ексклава му Нахичеван да бъде отворен скоро, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

Азербайджан и Армения подписаха в петък мирно споразумение с посредничеството на Вашингтон, което предвижда изключителни права на САЩ за изграждането на транспортен коридор през Армения, който ще свърже основната част на Азербайджан с Нахичеван, азербайджанска територия между Армения и съюзничката на Баку Турция.

Транзитният коридор, който ще преминава близо до границата на Армения с Иран, ще функционира съгласно с арменското законодателство.

Турция, която подкрепи Азербайджан в конфликтите му с Армения, обеща да възстанови връзките си с Ереван, след като сключи окончателно мирно споразумение с Азербайджан.

Турският външен министър Хакан Фидан заяви днес в Египет, където е на посещение, че коридорът ще „свърже Европа с дълбините на Азия през Турция".

Иран обаче се противопостави на създаването на коридора и го определи като заплаха за сигурността в Южен Кавказ.

