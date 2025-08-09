Палестинската автономна власт: Израелският план за окупиране на град Газа е нова ескалация

Плановете на Израел да поеме контрола над град Газа е нова ескалация от страна на Израел, която застрашава регионалната стабилност, заяви Палестинската автономна власт, цитирана от Франс прес.

"Политиките на Израел, включително за окупирането на Газа, опитите за анексиране на Западния бряг и евреизирането на Йерусалим, ще затворят всички врати за сигурността и стабилността както на регионално, така и на световно ниво", каза в изявление говорителят на палестинското президентство Набил Абу Рудейна.

Абу Рудейна осъди факта, че "Израел отхвърля международните критики и предупреждения от световните сили по отношение на ескалацията на войната срещу палестинския народ" и нарече тези действия "безпрецедентно предизвикателство и провокация на международната воля за постигане на мир".

"Ивицата Газа е интегрална част от Палестина, точно както Йерусалим и Западният бряг. Без нея няма как да има палестинска държава", каза той.

Той призова "Съветът за сигурност на ООН спешно да принуди" Израел "да спре агресията си и да позволи доставките на помощи в" Газа. Той също така призова американската администрация "да поеме отговорността си, като попречи на Израел да разраства войната и да спре тероризма на заселниците в Западния бряг".

В четвъртък вечер правителството на израелския премиер одобри нова фаза военни операции срещу "Хамас" в ивицата Газа, включително окупация на град Газа, пише БТА.

Обявяването на плана предизвика международни критики. Съветът за сигурност на ООН ще проведе днес спешна среща, за да обсъди въпроса.

Освен разоръжаване на "Хамас" и връщане на "всички заложници, живи или мъртви", които са в ръцете на "Хамас", планът на Израел цели демилитаризиране на Газа и поставянето ѝ под израелски контрол, преди там да бъде установена "гражданска администрация", която да е "нито "Хамас", нито Палестинската автономна власт", каза израелският премиер Бенямин Нетаняху.

След 22 месеца война премиерът е подложен да силен натиск както в Израел, така и от други държави, да спре офанзивата си в Газа, където повече от 2 милиона палестинци са в опасност от "широко разпространен глад", заяви ООН.