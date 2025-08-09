Арестуваха грък за детска порнография с българка и сестра й

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дирекцията за киберпрестъпления в гръцката полиция е завела наказателно дело срещу 38-годишен гръцки гражданин за случай на детска порнография.

До делото се е стигнало след използване на информация, предадена от българските и американските власти чрез отдела на Европол към Дирекцията за международно полицейско сътрудничество относно онлайн сексуално насилие над непълнолетни от интернет потребител.

Гръцкият гражданин при комуникация с непълнолетна жителка на България чрез онлайн приложения е използвал техники за манипулация, за да упражни психологическо насилие и да внуши страх. Той е използвал нейни сексуални материали. Същевременно я е принуждавал да малтретира сексуално непълнолетната си сестра, съобщава гръцката полиция.

От проведените разследвания са установени данните на 38-годишния мъж. При претърсвания, извършени в дома му, в присъствието на съдебен служител, са открити и иззети 2 мобилни телефона и 3 твърди диска.

Преписката по делото срещу него ще бъде предадена на компетентния прокурорски орган, а иззетите вещи ще бъдат изпратени на компетентния отдел на поддирекция „Наказателни разследвания" в Северна Гърция за допълнително лабораторно изследване.