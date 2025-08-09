ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев с асистенция само минута след влизане в...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21076463 www.24chasa.bg

Малък самолет е катастрофирал в румънския град Арад, двама са загинали

1364
Малък самолет е катастрофирал в румънския град Арад, двама души са загинали. Снимка: Pixabay

Малък самолет е катастрофирал в румънския град Арад, предаде Аджерпрес. При катастрофата са загинали и двамата на борда, съобщиха представителите на службата за спешна помощ в окръг Арад.

Според източниците и двамата пътници, мъже на възраст около 45 години, са починали на мястото на инцидента, предава БТА.

Самолетът е паднал в двора на бившия завод за товарни вагони в Арад, който е затворен от юни. В завода е имало обаче няколко служители за охрана на обекта, които са повикали службите за спешна помощ.

Източници от разследването са съобщили пред Аджерпрес, че самолетът е излетял от летището Сирия на разстояние около 25 км от катастрофата и е трябвало да се приземи в Арад.

Малък самолет е катастрофирал в румънския град Арад, двама души са загинали. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)