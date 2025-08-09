ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев с асистенция само минута след влизане в...

Шестима ливански военни са загинали при взрив в арсенал

Шестима ливански военнослужещи са загинали при взрив във военен склад. Снимка: pixabay

Най-малко шестима ливански военнослужещи са загинали при взрив, докато са обезвреждали боеприпаси във военен склад, съобщиха днес ливанските въоръжени сили, предаде ННА.

„Докато военна част инспектира военен склад и обезврежда съдържанието му в Уади Зебкин край град Тир, вътре избухва експлозия, довеждайки по първоначални данни до гибелта на шестима войници и до раняването на други. В момента се провежда разследване за определяне на причините за инцидента", пише в изявление на въоръжените сили на страната.

Според агенцията мунициите са били оставени след израелските атаки в южната част на страната.

Трансгранични боеве между Израел и ливанското движение „Хизбула" се разразиха след избухването на войната в Газа през октомври 2023 г., като подкрепяната от Иран групировка атакува Израел в знак на солидарност с палестинците, отбелязва ДПА.

Прекратяване на огъня между Израел и Хизбула е в сила от края на ноември, но двете страни оттогава се обвиняват взаимно в нарушения, предава БТА.

