Българин изчезна при гмуркане в Охридското езеро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

52-годишен българин е в неизвестност след гмуркане в Охридското езеро, съобщиха от македонската полиция.

Сигналът за изчезването е получен в 13:15 часа от Охридската полиция и Езерната полиция. По информация на властите, мъжът – с инициали И.Т., е изчезнал при гмуркане на дълбочина 89 метра във водите на езерото край село Търпейца, пише Нова.

В момента се предприемат мащабни мерки за издирването му. В операцията участват екипи на Езерната полиция, Червения кръст и водолази от водолазен клуб „Амфора", съобщават местни медии.