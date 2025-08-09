ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин изчезна при гмуркане в Охридското езеро

Охридското езеро Снимка: Pixabay

52-годишен българин е в неизвестност след гмуркане в Охридското езеро, съобщиха от македонската полиция.

Сигналът за изчезването е получен в 13:15 часа от Охридската полиция и Езерната полиция. По информация на властите, мъжът – с инициали И.Т., е изчезнал при гмуркане на дълбочина 89 метра във водите на езерото край село Търпейца, пише Нова.

В момента се предприемат мащабни мерки за издирването му. В операцията участват екипи на Езерната полиция, Червения кръст и водолази от водолазен клуб „Амфора", съобщават местни медии.

Охридското езеро Снимка: Pixabay

