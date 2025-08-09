Полиция задържа над 200 на пропалестински протест в Лондон, нарушили нов закон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лондонската полиция е арестувала около 200 души, след като демонстранти нарочно нарушават наскоро приет закон, забраняващ подкрепата за пропалестинска организация, предаде Асошиейтед прес.

Протестиращите твърдят, че новият закон ограничава свободата на изразяване.

Лондонската полиция публикува изявление в социалната мрежа „Екс", че служителите ѝ продължават да арестуват нарушители сред протестиращата тълпа, предава БТА.

Поддръжниците на „Действие за Палестина" организираха серия от протести във Великобритания от началото на миналия месец, когато парламентът обяви групата за незаконна и забрани публичната демонстрация на подкрепа за нея. Депутатите забраниха групата като терористична организация, след като нейни активисти нахлуха в база на Кралските военновъздушни сили и нанесоха щети по самолети-цистерни.