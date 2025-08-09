Британско семейство загина след челен сблъсък в Португалия с наета кола от летището

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима членове на британско семейство загинаха при челен сблъсък в Португалия само часове след като наели кола от летището във Фару, пише "Дейли мейл".

Сред жертвите са 20-годишни близнаци, техният 55-годишен баща и 51-годишната им майка. В катастрофата е загинала и 19-годишната приятелка на единия брат, както и португалец, пътувал сам в другия автомобил.

Шокиращи кадри от мястото показват овъглените останки на колата край пътя. Семейството е пътувало на север от Алгарве към Моурао, в област Евора, близо до испанската граница.

Трагедията е станала около 1:40 ч. тази сутрин по главния път IP2 в Кастро Верде – приблизително по средата на маршрута им.

По данни на полицията, и четиримата членове на семейството са имали британски паспорти, но родителите на близнаците са от Моурао и са се прибирали там за лятната си почивка. Двамата младежи са родени във Великобритания, въпреки че местната управа на Моурао ги описва като жители на града, живеещи в чужбина. Приятелката на единия брат е с полски произход, но също живее във Великобритания.

Загиналият шофьор от другия автомобил е идентифициран като Рубен Гонсалвеш от град Алмодовър. Той е пътувал на юг по IP2.

Обстоятелствата около катастрофата се разследват от полицията (GNR).

Община Моурао обяви два дни траур в памет на жертвите. В официално изявление се посочва, че трагедията е станала в петък вечер и че пътуващите са били разпознати по регистрационния номер на автомобила. Всички общински събития за уикенда са отменени, а местните власти поднасят съболезнования на близките и приятелите на загиналите.