Ливан осъди „неприемливата" иранска намеса около разоръжаването на „Хизбула“

Ливан СНИМКА: Pixabay

Ливанското външно министерство осъди „крещящата и неприемлива намеса" на Иран след коментари от Техеран срещу решението на Ливан да разоръжи шиитската групировка „Хизбула", която е ирански съюзник, предаде АФП.

Министерството „осъжда неотдавнашните изявления на Али Акбар Велаяти - съветник на върховния лидер на Ислямската република, които представляват крещяща и неприемлива намеса във вътрешните работи на Ливан", съобщи ведомството в социалната мрежа „Екс".

Велаяти заяви по-рано, че „Иран със сигурност е против разоръжаването на „Хизбула", тъй като Ислямската република винаги е помагала на ливанския народ и Съпротивата и продължава да го прави".

„Някои висши ирански служители продължават да заемат съмнителни позиции относно вътрешните решения на Ливан, които нямат отношение към Ислямската република", добави ливанското министерство, като „напомни на лидерите в Техеран, че би било по-добре Иран да се съсредоточи върху проблемите на собствения си народ".

Във вторник правителството на Ливан възложи на армията да разработи план за разоръжаване на „Хизбула" до края на годината, на което шиитското движение се противопоставя, пише БТА.

Ливан СНИМКА: Pixabay

