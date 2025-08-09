Лидерът на друзите в Сирия призова за международно разследване на сблъсъците с правителствените сили

Духовният лидер на сирийските друзи шейх Хикмат ал Хиджри призова днес за международно разследване на сблъсъците от миналия месец в южната част на страната, при които загинаха стотици хора, предаде Асошиейтед прес.

Ал Хиджри, чиито бойци се сблъскаха с проправителствените сили в провинция Суейда, също така благодари на американския президент Доналд Тръмп, както и на Израел и арабските държави на Персийския залив за помощта при прекратяването на насилието, пише БТА.

Продължилите няколко дни сблъсъци избухнаха за първи път през миналия месец между милициите на друзите и местните сунитски мюсюлмански бедуински племена в Суейда. След това правителствените сили се намесиха, номинално за да възстановят реда, но в крайна сметка по същество застанаха на страната на бедуините срещу друзите.

Израел се намеси в защита на друзите, като нанесе десетки въздушни удари по конвои от правителствени бойци и дори порази щаба на сирийското Министерство на отбраната в центъра на Дамаск. Друзите формират значителна общност в Израел, където се възприемат като лоялно малцинство и често служат в израелската армия.

Ал Хиджри призова за международно и независимо разследване на сблъсъците, като заяви, че извършителите трябва да застанат пред Международния наказателен съд. Той също призова за разполагането на международна наблюдателна мисия в защита на цивилните.

Вчера Ал Хиджри говори по видеоконферентна връзка на конференция на представители на различните етнически и религиозни групи в Сирия, на която се призова за децентрализация на страната и изготвяне на нова конституция, която да гарантира културния и етнически плурализъм. Събитието се проведе в град Хасака в североизточната част на Сирия, който е контролиран от водените от кюрдите и подкрепяни от САЩ Сирийски демократични сили.

Правителството разкритикува срещата и допълни, че сред присъстващите е имало такива със сепаратистки амбиции.