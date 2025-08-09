ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилският президент е обсъдил в телефонен разговор с Путин мира в Украйна

Лула да Силва Снимка КМГ

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва е провел днес продължил около 40 минути телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин, съобщи бразилското президентство. От там допълниха, че Путин е споделил информацията за преговорите със САЩ и „скорошните мирни усилия между Русия и Украйна", предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Според официално изявление лидерите са обсъдили и сътрудничеството в рамките на БРИКС и „настоящите международни политически и икономически сценарии".

Разговорът с Лула да Силва е последният от серията разговори на Путин с лидери от цял свят през последните дни преди планираната следващата седмица негова среща с американския президент Доналд Тръмп.

Путин вече говори с лидерите на Китай и Индия, както и с президенти от Централна Азия и Европа, за да ги осведоми за контактите със САЩ относно войната в Украйна.

Лула води публичен спор с Тръмп, откакто САЩ наложиха 50% мита върху вноса на бразилски стоки, което Тръмп свърза с предполагаемия „лов на вещици" срещу неговия съюзник и бивш президент на Бразилия Жаир Болсонаро.

