Обезвредиха неизбухнала британска авиобомба в Белград

Обезвредиха неизбухнала британска авиобомба от Втората световна война в Белград, предаде БНТ.

Работници са се натъкнали на опасната находка в понеделник, на дълбочина два метра и половина в строителен обект в жилищния квартал "Белград на вода". Той е разположен на брега на река Сава, близо до центъра на сръбската столица.

Тази сутрин, периметърът е бил евакуиран. Бомбата с тегло половин тон съдържа 200 килограма експлозиви. При засилени мерки за сигурност тя е била транспортирана за обезвреждане до ненаселен район, на 60 километра източно от Белград. В специализираната операция са участвали повече от 100 полицейски служители с 22 автомобила, посочват сръбските власти.