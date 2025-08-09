ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" прати "Славия" в дълбока криза с 3:0 в...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21077370 www.24chasa.bg

Обезвредиха неизбухнала британска авиобомба в Белград

1620
Бомбата с тегло половин тон съдържа 200 килограма експлозиви Снимка: Екс/ @fgjllkdfjejj

Обезвредиха неизбухнала британска авиобомба от Втората световна война в Белград, предаде БНТ.

Работници са се натъкнали на опасната находка в понеделник, на дълбочина два метра и половина в строителен обект в жилищния квартал "Белград на вода". Той е разположен на брега на река Сава, близо до центъра на сръбската столица.

Тази сутрин, периметърът е бил евакуиран. Бомбата с тегло половин тон съдържа 200 килограма експлозиви. При засилени мерки за сигурност тя е била транспортирана за обезвреждане до ненаселен район, на 60 километра източно от Белград. В специализираната операция са участвали повече от 100 полицейски служители с 22 автомобила, посочват сръбските власти.

Бомбата с тегло половин тон съдържа 200 килограма експлозиви Снимка: Екс/ @fgjllkdfjejj

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)