Зеленски: Срещата на съветниците и партньорите на Украйна бе конструктивна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата на съветниците по сигурността от Украйна и нейните партньори, която се проведе във Великобритания, е била конструктивна, предаде Ройтерс.

Аргументите на Киев са били изслушани и опасностите са били взети под внимание, добави той във вечерното си обръщение към украинците, пише БТА.

Зеленски отбеляза, че в срещата са участвали представители на Великобритания, САЩ, Франция, Германия, Италия, Финландия и Полша с цел да се консолидират позициите за постигане на примирие.

"Пътят към мира за Украйна трябва да бъде определен заедно и само заедно с Украйна, това е ключов принцип", подчерта украинският президент.