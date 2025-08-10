ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев: Разпродават държавата, бързането с еврото и...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21077609 www.24chasa.bg

Български гмуркач се удави в Охридското езеро

3456
В издирването му са се включили от полицията, Червения кръст и гмуркачи от местния клуб "Амфора" СНИМКА: Pixabay

Откриха тяло на мъж, който се е удавил в Охридското езеро вчера, край село Търпейца, съобщиха македонски медии. Мъжът е бил облечен в неопренов костюм за гмуркане.

По-рано "Скопие Инфо" съобщи, че 52-годишен българин е изчезнал при гмуркане на дълбочина 89 метра вчера в ранния следобед.

В издирването му са се включили от полицията, Червения кръст и гмуркачи от местния клуб "Амфора", пише БНР.

Органите на реда потвърдиха трагичния инцидент, причините за който още са неизвестни, и уточниха, че тялото на българина е извадено от голяма дълбочина.

В издирването му са се включили от полицията, Червения кръст и гмуркачи от местния клуб "Амфора" СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)