Български гмуркач се удави в Охридското езеро

Откриха тяло на мъж, който се е удавил в Охридското езеро вчера, край село Търпейца, съобщиха македонски медии. Мъжът е бил облечен в неопренов костюм за гмуркане.

По-рано "Скопие Инфо" съобщи, че 52-годишен българин е изчезнал при гмуркане на дълбочина 89 метра вчера в ранния следобед.

В издирването му са се включили от полицията, Червения кръст и гмуркачи от местния клуб "Амфора", пише БНР.

Органите на реда потвърдиха трагичния инцидент, причините за който още са неизвестни, и уточниха, че тялото на българина е извадено от голяма дълбочина.