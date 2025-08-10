ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев: Разпродават държавата, бързането с еврото и...

Тръмп е готов да говори с Путин и Зеленски в Аляска, но се планира двустранна среща

Американският президент Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп е отворен към възможността за провеждане на тристранна среща на върха в Аляска с колегите си от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски. Това заяви представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс и БТА.

Въпреки това Белият дом в момента планира двустранна среща с Путин, по негово искане, добави той.

Тръмп ще се срещне с Путин на 15 август в Аляска, за да преговарят за край на войната в Украйна, съобщиха агенциите, като се позоваха на самия Тръмп и на Кремъл.

Милиардерът републиканец пръв обяви новината в социалните мрежи, след като каза, че воюващите страни са близо до споразумение за спиране на огъня, което може да прекрати продължаващата вече три и половина години война, но то може да изисква Киев да отстъпи значителни територии.

