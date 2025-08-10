ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев: Разпродават държавата, бързането с еврото и...

Бившият премиер на Чад е осъден на 20 години затвор заради подстрекаване към насилие

Затвор СНИМКА: pixabay

Бившият министър-председател на Чад и лидер на опозицията Сюксе Масра е осъден на 20 години затвор. Той е признат за виновен в разпространяване на расистки и ксенофобски послания, подбуждащи към насилие и бунт, както и съучастничество в убийство, съобщи адвокатът му, цитиран от Ройтерс и Асошиейтед прес.

Масра е съперник на президента Махамат Идрис Деби, но въпреки това е бил министър-председател в временното правителство на Деби в продължение на около пет месеца, преди да се кандидатира срещу него на изборите през май 2024 г., предава БТА.

Прокуратурата на Чад започна разследване срещу него през май във връзка със сблъсък, при който загинаха десетки хора в южния град Мандакао през същия месец.

В допълнение към 20-годишната присъда, Масра беше осъден да плати глоба в размер на 1 милиард чадски франка (1,8 милиона долара).

Той добави, че защитата планира да обжалва присъдата.

