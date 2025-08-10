ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев: Разпродават държавата, бързането с еврото и...

Великобритания, Австралия и Канада призовават Беларус да прекрати репресиите и нарушенията на правата на човека

Беларус стартира мащабни военни учения край Полша, Украйна и Русия СНИМКА: Пиксабей

Правителствата на Великобритания, Австралия и Канада осъдиха това, което нарекоха продължаващи репресии и нарушения на правата на човека в Беларус, и обвиниха беларуските власти, че водят кампания за ликвидиране на гражданското общество, независимите медии и всякаква форма на политическа опозиция, предаде Ройтерс.

"Ние – Австралия, Канада и Великобритания – осъждаме единодушно продължаващите репресии и нарушения на правата на човека", заявиха трите страни в съвместно изявление.

"Хиляди са били несправедливо задържани, подложени на изтезания или принудени да избягат в изгнание. Тези действия представляват грубо нарушение на задълженията на Беларус по международното право и са сериозно нарушение на правата на човека и основните свободи", добавиха те, призовавайки беларуските власти "да прекратят репресивната си кампания".

Беларуският президент Александър Лукашенко, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, управлява Беларус повече от три десетилетия и през януари беше преизбран за седми петгодишен мандат. Лукашенко смаза огромните улични протести през 2020 г. след избори, които според опозицията и западните правителства са били фалшифицирани. Всичките му водещи опоненти бяха хвърлени в затвора или принудени да напуснат страната.

Австралия, Канада и Великобритания заявиха, че приветстват неотдавнашното освобождаване на няколко политически затворници в Беларус, но добавиха, че все още са загрижени от това, което според тях са арести на хора за това, че упражняват човешките си права.

Вчера беларуската общност в Полша излезе по улиците на Варшава на "поход за свобода", за да отбележи пет години от историческите протести срещу оспорваното преизбиране на президента Александър Лукашенко в Беларус през 2020 г., предаде Франс прес.

Според организаторите в протеста са участвали няколко хиляди души. Това и други събития, организирани в Полша и по света, са "символ на нашата непрекъсната съпротива", заяви Павел Баркуски, член на Обединеното преходно правителство на Беларус – правителството в изгнание – което беше съорганизатор на шествието.

