ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев: Разпродават държавата, бързането с еврото и...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21077677 www.24chasa.bg

Индустриален обект в Русия е бил повреден при украинска атака с дрон

1488
Военен дрон Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Руски индустриален обект в Саратовска област е бил повреден при украинско нападение с дрон, съобщи в "Телеграм" губернаторът Роман Бусаргин, цитиран от Ройтерс.

"Всички необходими служби за спешна помощ работят на сцената", добави той.

Губернаторът не уточни подробности за повредения обект, пише БТА.

По-рано губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи в Телеграм, че при украински атаки с дронове са загинали 3 души, а двама са били ранени, предаде ДПА. Повечето пострадали са се намирали в района на Борисовка, в близост до границата с украинската Харковска област.

Военен дрон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)