Тръмп номинира говорителката на Държавния департамент за следващия заместник-представител на САЩ в ООН

Президентът Доналд Тръмп заяви снощи, че номинира говорителката на Държавния департамент Тами Брус за следващия заместник-представител на САЩ в ООН, предаде Ройтерс.

Брус е говорителка на Държавния департамент откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари, пише БТА.

В публикация в социалните медии, с която обяви номинацията ѝ, президентът на САЩ заяви, че тя е свършила "фантастична работа" като говорителка на Държавния департамент. Сега тя трябва да бъде потвърдена за тази длъжност от Сената на САЩ, където Републиканската партия на Тръмп има мнозинство.

По време на пресконференции тя е защитавала решенията на администрацията на Тръмп в областта на външната политика, вариращи от репресии срещу имигрантите и отмяна на визи до реакциите на САЩ на войната на Русия в Украйна и войната на Израел в Газа. Била е политически коментатор в телевизия "Фокс нюз" в продължение на над 20 години. Тя е автор и на книги като "Самият страх: разкриване на програмата на левицата за унищожаване на съзнанието", в която критикува либералите и левите възгледи.

Тръмп избра бившия съветник по националната сигурност на Белия дом Майк Уолц за свой пратеник в ООН. Уолц все още очаква потвърждение от Сената за тази длъжност, след което ще бъде шеф на Брус. Той беше съветник по националната сигурност на Тръмп, докато не беше уволнен на 1 май, след като през март се оказа замесен в скандал, свързан с разговор по поверителни въпроси, воден в незащитено приложение между висши сътрудници на Тръмп по националната сигурност, припомня Ройтерс.