Местните избори за кметове и членове на общинските съвети в Северна Македония ще са на 19 октомври

Председателят на парламента на Северна Македония Африм Гаши насрочи местните избори в страната за 19 октомври.

В съобщение на парламента се казва, че при решението на Гаши, подписано в събота, е взет предвид срокът по силата на Изборния закон, според който насрочването на изборите трябва да стане от 70 до 90 дни преди произвеждането им, предава БТА.

На 19 октомври ще бъде първият кръг на вота, на който трябва да бъдат избрани кметове и членове на общинските съвети в 80 общини и в град Скопие. Вторият кръг в административните единици, където това се налага, ще бъде на 2 ноември.