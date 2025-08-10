ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев: Разпродават държавата, бързането с еврото и...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21077718 www.24chasa.bg

Местните избори за кметове и членове на общинските съвети в Северна Македония ще са на 19 октомври

740
Местните избори за кметове и членове на общинските съвети в Северна Македония ще бъдат на 19 октомври

Председателят на парламента на Северна Македония Африм Гаши насрочи местните избори в страната за 19 октомври. 

В съобщение на парламента се казва, че при решението на Гаши, подписано в събота, е взет предвид срокът по силата на Изборния закон, според който насрочването на изборите трябва да стане от 70 до 90 дни преди произвеждането им, предава БТА.

На 19 октомври ще бъде първият кръг на вота, на който трябва да бъдат избрани кметове и членове на общинските съвети в 80 общини и в град Скопие. Вторият кръг в административните единици, където това се налага, ще бъде на 2 ноември.

Местните избори за кметове и членове на общинските съвети в Северна Македония ще бъдат на 19 октомври

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)