Проучване: Повечето германци са недоволни от правителството

1692
Фридрих Мерц

Мнозинството от германските граждани са недоволни от консервативното правителство на канцлера Фридрих Мерц, което скоро ще навърши 100 дни на власт, предаде ДПА. Това са резултатите от допитване на института за проучване на общественото мнение INSA за неделното издание на "Билд".

То показва, че 60% от анкетираните са недоволни от работата на трипартийната коалиция, докато само 27% изразяват задоволство. Други 13% отказват да коментират.

В анкетите, проведени на 7 и 8 август, са участвали 1004 души, предава БТА.

В началото на юни, около месец след като коалицията ХДС/ХСС и социалдемократите (ГСДП) поеха властта, удовлетворението беше по-високо – 37%, а недоволните бяха 44%.

Оценките за канцлера Мерц са подобни: само 30% са доволни от работата му, а 59% го оценяват критично.

За сравнение, отбелязва "Билд", 43% от анкетираните са били доволни от тогавашния канцлер Олаф Шолц след 100 дни на поста длъжност през март 2022 г., докато само 41% са били недоволни.

От участвалите в сегашното проучване 26% казват, че Мерц се справя по-добре от Шолц, 41% не виждат разлика, а 27% смятат, че се справя по-зле.

По отношение на цялостното представяне на правителството, 28% смятат, че коалицията на Мерц се справя по-добре от предишната администрация на Шолц, 24% са на противоположното мнение, а 38% не виждат разлика.

