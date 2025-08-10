ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Филипините продължават да злоупотребяват със ...

Една година по-късно почитат жертвите от нападението с нож на фестивал в Солинген

Германия отдава почит на жертвите на нападението в Солинген. Снимка: Pixabay

На фестивал в германския град Солинген днес ще бъде почетена паметта на жертвите от нападението с нож от 23 август 2024 г., при което трима души бяха убити и един бе тежко ранен. 

Ще бъде произнесена възпоменателна реч във връзка с атаката, която прекрати миналогодишния Фестивал на многообразието, казаха организаторите. Групите, които трябваше да имат изпълнения тогава, ще имат възможността да пеят и да свирят тази година, пише БТА.

Съорганизаторът Филип Мюлер каза, че трагедията няма да попречи на тазгодишното издание да се проведе.

Фестивалът, който градът организира от няколко години, започна в петък и ще завърши днес. Очаква се да има до 70 000 посетители. Мерките за сигурност бяха увеличени.

В града ще има възпоменание и на самата годишнина от нападението.

Сириец, идентифициран съгласно германските правила за защита на личните данни само като Иса ал Х, е подсъдим в Дюселдорф за атаката. Обвинен е, че умишлено е намушкал многократно хора на фестивала в областта на шията и торса. Прокуратурата му повдигна обвинение за 3 убийства и 10 опита за убийство. Обвинен е, че е действал от името на терористичната организация "Ислямска държава".

Атаката засили интензивния политически дебат в Германия за миграцията, депортациите и вътрешната сигурност след няколко подобни нападения, извършени от мигранти, отбеляза ДПА.

